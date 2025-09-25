Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Grecia

Atenas
4
Macedonia and Thrace
23
Attica
19
Municipality of Athens
4
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir