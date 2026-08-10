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Estudios en venta en Attica, Grecia

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Atenas
5
Municipality of Athens
5
Municipality of Piraeus
7
El Pireo
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19 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
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Estudio en Municipality of Pallini, Grecia
Estudio
Municipality of Pallini, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Property Code: HPS5279 - Studio FOR SALE in Pallini Center for € 255.000 . This 56.05 sq. m…
$293,467
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Estudio 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 5
Bienvenido a Color Bliss Pagrati Apartment, un elegante y acogedor retiro en uno de los barr…
$193,117
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Agencia
Alba Residences MON IKE
Idiomas hablados
English, Ελληνικά, Italiano
TekceTekce
Estudio 1 habitación en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamentos de Inversión Golden Visa 🇬🇷 Apartamentos en Atenas p…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Número de plantas 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Estudio en Municipality of Athens, Grecia
Estudio
Municipality of Athens, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Código de propiedad: HPS5285 - Estudio para la venta en Koukaki - Makrigianni Koukaki - Pedi…
$203,897
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Estudio 1 habitacion en Attica, Grecia
Estudio 1 habitacion
Attica, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudios en venta – 3 minutos caminando desde el metro EgaleoEdificio totalmente renovado qu…
$104,984
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Apartamentos de servicio en Atenas - inicio de ventasFully furnished turnkey studios operate…
$129,385
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Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 2/8
Investment Apartments Gestionado por una marca internacionalUna inversión llave en mano con …
$119,790
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Estudio 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 1/6
Athenian Horizon Residences Apartamentos de inversión modernos en el centro de Atenas (Ko…
$170,689
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Estudio 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1/3
Un acogedor estudio llave en mano con una superficie de 25 metros cuadrados en el área de At…
$90,705
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Estudio 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
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Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1/7
Presentamos a su atención un nuevo proyecto en Atenas: ¡Allore Suites! Área de Atenas: ¡la K…
$119,653
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Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
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Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
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Estudio 1 habitación en Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Estudio 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
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Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/3
El nuevo edificio de 2022 en el estilo de Bohaus,En el corazón de Callithea,Hay 3 estudios e…
$83,565
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Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

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