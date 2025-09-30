Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Kallithea
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Municipality of Kallithea, Grecia

Estudio Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/3
El nuevo edificio de 2022 en el estilo de Bohaus,En el corazón de Callithea,Hay 3 estudios e…
$83,565
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1/7
Presentamos a su atención un nuevo proyecto en Atenas: ¡Allore Suites! Área de Atenas: ¡la K…
$119,653
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Kallithea, Grecia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir