Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Kallikrateia
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Nea Kallikrateia, Grecia

;
Estudio Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,050
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 250 metros de la playa de aren…
$92,489
Dejar una solicitud
Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un lujoso estudio en un proyecto en construcción ubicado en Halkidiki, Grecia.…
$148,083
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 650 metros de la playa de aren…
$86,708
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,050
Dejar una solicitud
Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un nuevo proyecto en Halkidiki, Grecia, ofreciendo lujoso estudio viviendo con…
$119,606
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/3
Bienvenido a nuestro nuevo proyecto de construcción!Estamos encantados de embarcarnos en est…
$97,627
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir