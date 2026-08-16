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Casas de campo en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Vari Municipal Unit
24
Municipality of Dionysos
18
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187 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Voula sur de Atenas Nea Kalymnos area: en construcción maisonette 184 sq.m. 3rd-4th floor, o…
$1,55M
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Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$1,30M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 6 habitaciones en Afidnes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Afidnes, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Venta - Casa independiente residencial -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 metros cuadra…
$250,554
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 213 m²
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,59M
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TekceTekce
Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Varkiza al sur de Atenas, en el centro del municipio, maisonette 2nd-3rd floor and studio 50…
$1,11M
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$752,111
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano La planta baja c…
$826,496
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Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 531 m²
Venta casa independiente de dos plantas con una superficie total de 531 metros cuadrados. La…
$755,654
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Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Se vende una villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$822,647
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Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 250 m²
En venta casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$399,898
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Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 440 m²
Se vende casa de 4 plantas de 440 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$590,354
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Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 9
Área 550 m²
Venta Casa de 2 plantas de 550 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 7 dormitori…
$1,89M
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Casa de campo 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 211 m²
Venta Casa de 2 plantas de 211 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$769,822
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 5
Área 165 m²
Se vende casa de 3 plantas de 165 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dorm…
$495,898
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 253 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 253 metros cuadrados en Atenas. La planta baja…
$561,151
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Casa de campo 5 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
La casa unifamiliar se encuentra en Ipokratios Politia detrás de la montaña de Parnitha Pues…
$1,06M
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Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
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Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 505 m²
Se vende casa de 4 plantas de 505 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$708,425
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Casa de campo en Spata, Grecia
Casa de campo
Spata, Grecia
Área 1 400 m²
Venta Casa de 1 plantas de 1400 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la montañ…
$2,24M
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 570 m²
Venta Casa de 4 plantas de 570 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$2,95M
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 255 m²
Venta Casa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$495,898
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 7
Área 430 m²
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 dormito…
$791,075
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta Casa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón con…
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 180 m²
Venta casa de 0 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. Los propietarios dejarán los mueb…
$903,242
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Casa de campo 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Venta Casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 4 dormitori…
$1,65M
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 6
Área 405 m²
En venta 3 - casa de una planta de 405 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de …
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 4
Área 326 m²
Venta Casa de 4 plantas de 326 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,03M
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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