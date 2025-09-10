Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Mostrar más
222 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Número de plantas 1
En venta 3 -casa de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormitorios, s…
$468,176
Casa de campo 4 habitaciones en Kato Souli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kato Souli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 1
En venta 1 - casa de una planta de 93 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormit…
$433,063
Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 505 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 505 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$702,264
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,58M
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 483 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 5 plantas de 483 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 almacen…
$1,87M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$374,541
Adosado Adosado 12 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 350 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$3,63M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano La planta baja c…
$760,786
Casa de campo 8 habitaciones en Agia Triada, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Agia Triada, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Número de plantas 1
La casa unifamiliar se encuentra en Ipokratios Politia detrás de la montaña de Parnitha Pues…
$1,05M
Villa 1 habitación en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 1
Área 680 m²
Venta villa de 680 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista del mar, la montaña, el b…
$1,76M
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$526,698
Villa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Villa consta de 4 dormitorios, s…
$1,15M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,54M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$2,11M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Kropia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Kropia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 400 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 400 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$1,81M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - villa de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de un almacén.…
$1,11M
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón con…
$1,11M
Casa de campo 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Piso 4/1
Venta Casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de salón con coc…
$971,466
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Kropia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Kropia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 445 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,17M
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$819,309
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
En venta casa de 1 piso de 110 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$760,786
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 158 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. La planta baja…
$316,019
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$468,176
Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 1
En venta 3 -casa de 480 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormitorios, s…
$1,29M
Villa 11 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 11
Área 370 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,63M
Adosado Adosado 8 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$614,481
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,17M
Villa 8 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,81M
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 283 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$883,683
Adosado Adosado 11 habitaciones en Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 567 m²
Número de plantas 1
Venta en maisonette de construcción de 567 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4…
$406,143
Tipos de propiedades en Regional Unit of East Attica

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
