Casas en Venta en Municipality of Spata Artemida, Grecia

36 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa independiente en venta, primera planta, situada en la zona de Markopoulo. La casa tiene…
$327,518
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 1
Área 225 m²
Venta Casa de 1 plantas de 225 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la montaña…
$526,698
Villa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Villa consta de 4 dormitorios, s…
$1,15M
Adosado Adosado 8 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$614,481
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$363,459
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Número de plantas 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Precio en demanda
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 35 metros cuadrados en Attica. La casa consta …
$105,520
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$362,837
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 244 m²
Piso -1/3
Casa adosada en venta con una superficie de 244 metros cuadrados en Attica. El adosado se en…
$703,470
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 180 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$461,945
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Número de plantas 3
Venta de maisonette de 259 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$936,353
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con c…
$444,767
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$491,585
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 254 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un aseo d…
$334,746
Villa 11 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Número de plantas 2
Athens ArtemidaAtenas, GreciaDescubre los beneficios de la villa Artemida , donde puedes ten…
$995,457
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/3
Venta zona adosada de 220 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 niveles. …
$492,429
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 240 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$445,531
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Venta Casa de 1 plantas de 95 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$222,384
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$461,154
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 330 metros cuadrados en Attica. Desde las vent…
$879,337
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Piso -1/3
Casa adosada en venta de 259 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$937,960
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso -1/4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 350 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$762,092
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso -1/4
Venta zona adosada de 300 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 4 niveles. …
$615,536
Casa 7 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa 7 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 339 m²
Excelente casa unifamiliar con sótano y buhardilla. A solo 450 m. del mar. En la zona de Agi…
$366,362
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Venta en maisonette de construcción de 128 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3…
$392,098
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$526,698
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 35 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$105,340
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$760,786
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. La villa consta de 4 dormitorios…
$1,15M
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 175 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$527,602
