Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Makri Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Nea Makri Municipal Unit, Grecia

Nea Makri
3
Casa Borrar
Eliminar
62 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa 10 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 060 m²
Número de plantas 3
Casa independiente en venta, planta baja elevada, situada en la zona de Rafina. La casa tien…
$1,17M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Piso -1/4
Venta casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de La prime…
$762,092
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 330 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$762,092
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 211 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$444,767
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta …
$2,58M
Dejar una solicitud
Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$702,264
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 112 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$386,908
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 4
Venta casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$703,470
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 430 m²
Piso -1/4
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en Attica en construcción. La planta baja co…
$785,541
Dejar una solicitud
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$2,57M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un dormi…
$433,806
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 2 plantas de 112 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$386,245
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 430 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,17M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 5
Venta casa de 5 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un sa…
$527,602
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$497,437
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 406 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 406 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$527,602
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,17M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso -1/3
Casa adosada en venta de 165 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$410,357
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Venta Casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$257,497
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Piso -1/4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 570 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$2,93M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 275 m²
Piso 1/2
Edificio de dos pisos en ventaEl edificio de dos plantas con una superficie total de 275 met…
$609,674
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 211 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$445,531
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 130 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$480,704
Dejar una solicitud
Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 406 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 406 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$526,698
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$433,806
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa de dos pisos con un apartamento independiente de una habitación en el sóta…
$795,900
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 1
En venta 2 -casa de 265 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un dormitorio, …
$918,796
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 545 m²
Número de plantas 4
Venta Casa de 4 plantas de 545 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de una desp…
$937,960
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 545 m²
Número de plantas 1
En venta 4 -casa de 545 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un trastero. El…
$936,353
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas zona de 360 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de …
$1,17M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Nea Makri Municipal Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Nea Makri Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir