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Villas en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Dionysos
7
Municipality of Marathonas
6
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74 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Área 462 m²
Venta villa de 3 plantas de 462 metros cuadrados en Attica. Una vista del mar, la montaña, e…
$743,846
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 550 m²
Venta villa de 4 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almac…
$1,53M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 648 m²
Se vende villa de 5 plantas de 648 metros cuadrados en Atenas. El tercer piso consta de sala…
$1,92M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 2 dormitorio…
$1,54M
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 3
Área 457 m²
Se vende villa de 4 plantas de 457 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,68M
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Villa en Paiania, Grecia
Villa
Paiania, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 426 m²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 460 m²
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,18M
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Villa en Stathmos Afidnon, Grecia
Villa
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 550 m²
Se vende villa de 2 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 do…
$4,13M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,48M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Venta villa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una…
$1,30M
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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 385 m²
Se vende villa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$708,425
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Se vende una villa de 4 plantas de 330 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$826,496
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,53M
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Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 600 m²
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,24M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 1
Área 800 m²
Se vende villa de 2 plantas de 800 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,13M
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Villa 8 habitaciones en Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 4 000 m²
Villa de Arquitectura Única en Rafina, Grecia Ubicación: Rafina, suburbio de alto s…
$1,56M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 370 m²
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,76M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 8
Área 480 m²
En venta 3 - villa de 480 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 7 dormitorios…
$2,36M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Se vende una villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. En el primer piso hay 2 d…
$3,72M
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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Área 220 m²
Venta villa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un dorm…
$971,180
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 7
Área 750 m²
Venta villa de 5 plantas de 750 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, u…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
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Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 2
Área 460 m²
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$1,59M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 199 m²
Venta villa de 199 metros cuadrados en el centro de Grecia. Extras incluidos con la propieda…
$1,94M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Venta villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una…
$4,37M
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
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Limenas Markopoulou, Grecia
Área 132 m²
Venta villa de 2 plantas de 132 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$925,477
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Villa en Nea Makri, Grecia
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Nea Makri, Grecia
Área 870 m²
------ Introducción: Descubre el máximo lujo en un entorno único con esta villa moderna en D…
$2,95M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 440 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$4,84M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de salón con co…
$1,18M
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Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 386 m²
Se vende villa de 3 plantas de 386 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
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con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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