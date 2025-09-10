Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
124 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,58M
Casa de campo 8 habitaciones en Agia Triada, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Agia Triada, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Número de plantas 1
La casa unifamiliar se encuentra en Ipokratios Politia detrás de la montaña de Parnitha Pues…
$1,05M
Villa 1 habitación en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 1
Área 680 m²
Venta villa de 680 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista del mar, la montaña, el b…
$1,76M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Villa consta de 4 dormitorios, s…
$1,15M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,54M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$2,11M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - villa de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de un almacén.…
$1,11M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Kropia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Kropia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 445 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,17M
Villa 5 habitaciones en Sykamino, Grecia
Villa 5 habitaciones
Sykamino, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 298 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$555,959
Villa 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Área 245 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 245 metros cuadrados en el centro de Grecia. Extras incluidos con la propieda…
$2,57M
Villa 11 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 11
Área 370 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,63M
Villa 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 460 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$1,58M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,17M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Venta Casa de 1 planta de 151 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$760,786
Villa 8 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,81M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Área 433 m²
Venta villa de 433 metros cuadrados en Atenas. Hay: aire acondicionado, calefacción. El edif…
$2,46M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$643,742
Villa 5 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Villa de 2 plantas de 293 metros cuadrados en Attica. Planta baja cons…
$1,40M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$784,195
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Agios Stefanos al norte de Atenas colina de Muson área: casa unifamiliar de 400m². de excele…
$947,463
Villa 9 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$2,34M
Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
Precio en demanda
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,22M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - villa de 386 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de sala de est…
$3,04M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 120 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$234,088
Casa de campo 10 habitaciones en Koropi, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Koropi, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 800 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 do…
$485,733
Villa 1 habitación en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa 1 habitación
Limenas Markopoulou, Grecia
Habitaciones 1
Área 950 m²
Número de plantas 1
En total, la casa tiene baños 7 más un aseo de invitados y un aseo exterior con piscina ubic…
$2,57M
Villa 6 habitaciones en Kitsi, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kitsi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 290 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dormi…
$1,64M
Villa 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 4 plantas de 600 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 dormit…
$8,78M
Villa 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Piso 1/1
Venta villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una…
$4,33M
