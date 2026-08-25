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Casas en Venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

;
Vari Municipal Unit
37
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93 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 240 m²
La maisonette se encuentra en la planta baja (70 metros cuadrados) y segunda (170 metros cua…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Dúplex en venta, 4a planta, situada en la zona de Voula. La propiedad tiene una superficie t…
$1,52M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$2,27M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 250 m²
Le ofrecemos unas villas impresionantes en una de las zonas más prestigiosas del sur de Aten…
$1,95M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 289 m²
Venta de maisonette de 289 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un nivel. Hay: un…
$968 181
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 100 m²
✨ Casa independiente 100 metros cuadrados en 165 metros cuadrados. Parcela – Asyrmatos, Alia…
$277 467
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Voula South Área Nea Kalymnos, en construcción maisonette 215 metros cuadrados 3 niveles (pl…
$1,45M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 236 m²
Una hermosa casa adosada en la prestigiosa zona costera de Atenas, Voula. La casa consta de …
$1,12M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de salón con co…
$1,18M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en Atenas . La casita tiene un nivel. Hay chimenea, …
$1,03M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta en maisonette de construcción de 96 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 …
$708 425
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$673 004
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta en construcción maisonette de 146 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,42M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 217 m²
Venta en maisonette de construcción de 217 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3…
$2,01M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 1 plantas de 260 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,06M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene un nivel.…
$2,34M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 7
Área 480 m²
Se vende villa de 3 pisos de 480 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de 2 dormitori…
$3,54M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$1,77M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta Casa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón con…
$1,53M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$649 390
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,30M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
En venta - Residencial Maisonette -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Dorm…
$874 024
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta en construcción maisonette de 91 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niv…
$779 268
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 285 m²
Venta en construcción maisonette de 285 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 ni…
$3,60M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 213 m²
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,59M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Se vende casita de 430 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 4 niveles. La planta baja…
$2,11M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
En Venta -- Casa Residencial -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m.ρ, 3 Dormitorios,…
$740 007
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 1a pla…
$1,04M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 308 m²
Venta Casa de 1 plantas de 308 metros cuadrados en Atenas. Una vista de la ciudad se abre de…
$903 242
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 490 m²
Se vende villa de 4 plantas de 490 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de un do…
$1,48M
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Tipos de propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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