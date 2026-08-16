Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

;
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
42
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
13
Municipality of Dionysos
11
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
112 propiedades total found
Adosado Adosado en Rafina, Grecia
Adosado Adosado
Rafina, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada en venta de 105 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$359,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene un nivel. Una ma…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 9 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 9
Área 350 m²
Venta de maisonette de 350 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$3,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 187 m²
Venta de maisonette de 187 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$2,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende casita de 230 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$720,232
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 325 m²
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$4,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Se vende casita de 125 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$613,968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 187 m²
Venta en construcción maisonette de 187 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 667 m²
La villa se encuentra en el suburbio del norte de Atenas en la ciudad de Stamata. La casa co…
$2,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 139 m²
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$403,802
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 230 m²
Una hermosa villa está en venta en el prestigioso suburbio de Atenas, Voula. Este es uno de …
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 370 m²
Venta de maisonette de 370 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 2a pla…
$3,31M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 225 m²
Se vende casita de 225 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 3. El cuarto piso…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 106 m²
Venta de maisonette de 106 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Una v…
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$212,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta en maisonette de construcción de 250 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4…
$366,020
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene un nivel. 3a plan…
$873,724
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Se vende casita de 210 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
$519,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 265 m²
Se vende casita de 265 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$460,476
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta en maisonette de construcción de 96 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 …
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,32M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$649,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta de maisonette de 270 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$732,039
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir