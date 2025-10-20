Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Spata Loutsa Municipal Unit, Grecia

5 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$362,837
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$363,459
Casa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa independiente en venta, primera planta, situada en la zona de Markopoulo. La casa tiene…
$327,518
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Número de plantas 3
Venta zona adosada de 215 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 niveles. …
$474,842
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 215 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El primer piso…
$474,029
Parámetros de las propiedades en Spata Loutsa Municipal Unit, Grecia

