Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa 7 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 339 m²
Excelente casa unifamiliar con sótano y buhardilla. A solo 450 m. del mar. En la zona de Agi…
$366,362
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Habitaciones 5
Área 410 m²
Detached house at a nice location of Dionysos. In excellent condition. With amphitheatric vi…
$533,842
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Regional Unit of East Attica

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir