Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Regional Unit of East Attica

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir