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Casas en Venta en El Pireo, Grecia

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18 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta de maisonette de 123 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$401 441
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Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 75 m²
Se vende terreno de 150 metros cuadrados en Atenas. La parcela se encuentra en la zona del Pireo
$306 984
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Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 200 m²
El edificio tiene 200 metros cuadrados en una parcela de 120 metros cuadrados, cerca del pue…
$519 512
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
Venta Casa de 1 plantas de 68 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$253 852
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 131 m²
Venta en maisonette de construcción de 131 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$631 679
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$419 152
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 104 m²
Venta de maisonette de 104 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$289 274
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 157 m²
Venta Casa de 2 plantas de 157 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de un dormitorio…
$377 827
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$312 888
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 5
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 4a pla…
$755 654
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta Casa de 4 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590 354
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
La venta es una casa separada de esquina de tres niveles de 415,70 metros cuadrados en Profi…
$913 384
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta de maisonette de 77 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-ba…
$366 020
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 141 m²
Se vende casita de 141 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El quinto piso…
$613 968
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Casa 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
$275 984
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310 272
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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 2
¡Exquisito dúplex en el mercado! Completamente renovada con entradas privadas, esta propied…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5/2
Pireo,Maisonette Sale, 69.53 m2,Estado del objeto: en construcción,planta: 5,2 Niveles,1 Dor…
$348 375
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Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

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