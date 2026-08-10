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Dúplex en venta en Attica, Grecia

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4 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
Precio en demanda
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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 1/6
Una impresionante maisonette dúplex, actualmente bajo reconstrucción, que ofrece un espacio …
$932,687
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Dúplex 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dúplex 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 1
Excelente temporada de construcción ambientada en un complejo de bienes raíces 4 con uso exc…
$749,876
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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 2
¡Exquisito dúplex en el mercado! Completamente renovada con entradas privadas, esta propied…
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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