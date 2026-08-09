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Casas en Venta en Municipality of Kallithea, Grecia

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adosados
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7 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Kallithea, Grecia
Área 136 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 136 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$798,626
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Casa 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
La maisonette se encuentra en un popular pueblo turístico Kallithea 450 metros a la playa de…
$287,981
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 760 m²
Se vende casa de 3 plantas de 760 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un do…
$5,02M
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 162 m²
Venta de maisonette de 162 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$336,502
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 4
Área 137 m²
Venta en maisonette de construcción de 137 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$802,882
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Casa 5 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Una magnífica casa histórica de esquina de 450m², en una de las zonas más bellas de Atenas.L…
$6,32M
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Casa 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Se vende un estudio moderno y sorprendente con una superficie de 30 metros cuadrados. con en…
$71,693
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Kallithea, Grecia

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