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Casas en Venta en Municipality of Piraeus, Grecia

El Pireo
28
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28 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 416 m²
La venta es una casa separada de esquina de tres niveles de 415,70 metros cuadrados en Profi…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Piso 4/6
Casa adosada en venta con una superficie de 165 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$740,368
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 6/7
Venta adosada de 131 metros cuadrados en Atenas en construcción. El adosado se encuentra en …
$618,901
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CoexCoex
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3/4
For sale maisonette of 100 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$305,966
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso -1
Casa adosada en venta con una superficie de 77 metros cuadrados en Atenas. El adosado se enc…
$358,616
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Villa en Municipality of Piraeus, Grecia
Villa
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 1
For sale 1-storey cottage with an area of ​​68 sq.m. in Athens. The cottage consists of 2 be…
$248,717
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Nils OttNils Ott
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 162 m²
Piso 2/3
For sale maisonette of 162 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
$329,058
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Villa en Municipality of Piraeus, Grecia
Villa
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 1/1
Building 200 sq.m. on a plot of 120 sq.m., close to the port of PiraeusSuitable for professi…
$515,878
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 2
For sale maisonette of 123 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor …
$392,560
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Casa de campo 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Área 75 m²
Se vende terreno de 150 metros cuadrados en Atenas. La parcela se encuentra en la zona del Pireo
$300,193
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 6/7
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$409,879
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Villa en Municipality of Piraeus, Grecia
Villa
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en Atenas. La primera pla…
$582,861
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de 123 metros cuadrados en Atenas. El adosado se encuentra en 3 niveles. …
$393,320
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Casa de campo 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
El edificio tiene 200 metros cuadrados en una parcela de 120 metros cuadrados, cerca del pue…
$508,019
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 162 m²
Piso 2/3
Casa adosada en venta con una superficie de 162 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$329,695
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso -1/1
For sale maisonette of 77 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. Semi-basement …
$357,922
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 6/7
Venta casa adosada de 100 metros cuadrados en Atenas en construcción. El adosado se encuentr…
$410,673
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 5/5
Casa adosada en venta con una superficie de 141 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$609,674
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
For sale 4-storey house of 120 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 bedrooms, 2…
$577,294
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Piso 4/6
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 4a pla…
$738,936
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 5/7
Se vende casita de 141 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El quinto piso…
$600,386
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Villa en Municipality of Piraeus, Grecia
Villa
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/1
A 1-storey cottage with an area of ​​75 sq.m. is for sale in Athens under construction. Th…
$304,837
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 6/7
For sale under construction maisonette of 131 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$617,704
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 68 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$248,236
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5/2
Pireo,Maisonette Sale, 69.53 m2,Estado del objeto: en construcción,planta: 5,2 Niveles,1 Dor…
$348,375
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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 2
¡Exquisito dúplex en el mercado! Completamente renovada con entradas privadas, esta propied…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310,272
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Casa 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
$275,984
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Tipos de propiedades en Municipality of Piraeus

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Piraeus, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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