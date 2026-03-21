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Casas en Venta en Municipality of Aegina, Grecia

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17 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Municipality of Aegina, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Aegina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
Experimente la mezcla perfecta de tranquilidad y comodidad en esta impresionante casa unifam…
$804,436
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International real estate agency Habita
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Villa en Aegina, Grecia
Villa
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
$809,777
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Casa de campo 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$806,627
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Grekodom Development
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OneOne
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Aegina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Aegina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/1
Venta casa adosada de 130 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 0 niveles. …
$293,112
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Villa en Vathy, Grecia
Villa
Vathy, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 4
$586,225
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Villa 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,73M
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Grekodom Development
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa en Aegina, Grecia
Villa
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
$1,76M
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Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Aegina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Aegina, Grecia
Habitaciones 1
Área 130 m²
Se vende casita de 130 metros cuadrados en Attica . La casita tiene un nivel. Tres casas eco…
$288,647
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Grekodom Development
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Villa en Agia Marina, Grecia
Villa
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 600 m²
Piso 1/1
$2,10M
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Villa en Kontos, Grecia
Villa
Kontos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​110 sq.m. in Attica. The first floor consists of…
$310,699
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Casa de campo 7 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 4
En venta 4-almacén villa de 320 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala de…
$577,294
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Grekodom Development
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Villa 1 habitación en Agia Marina, Grecia
Villa 1 habitación
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 1
Área 600 m²
Se vende villa de 600 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el mar, la montaña…
$2,07M
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 2 niveles. …
$644,847
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Casa de campo 3 habitaciones en Kontos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kontos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
En venta 2 -casa de 110 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de dormitorios 2, W…
$305,966
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Grekodom Development
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Se vende casita de 120 metros cuadrados en las islas .La casita tiene 2 niveles. La planta b…
$635,023
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Grekodom Development
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Casa 3 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 3
Área 270 m²
Excelente casa unifamiliar a un precio único. ¡Gran oportunidad! 3 niveles con mucho trabajo…
$334,960
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Casa 10 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 10 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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