Casas en Venta en Municipality of Glyfada, Grecia

villas
16
casas de campo
20
adosados
38
75 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Piso 4/5
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$434,503
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3/4
Casa adosada en venta con una superficie de 225 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$2,23M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 370 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 2 niveles. El tercer piso…
$2,72M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Número de plantas 1
Venta en maisonette de construcción de 310 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$5,83M
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Glyfada sur de Atenas, zona de Pyrnari, maisonette de 147 metros cuadrados de construcción d…
$911,469
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 480 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$2,20M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta con una superficie de 234 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$762,092
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 380 metros cuadrados en Atenas. La primera pla…
$1,55M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$2,17M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 4
En venta 4-almacén villa de 380 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de un dormitori…
$1,72M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$640,321
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Venta casa adosada de 150 metros cuadrados en Atenas en construcción. El adosado se encuentr…
$1,06M
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 1/1
Una casa de dos pisos con una superficie de 150 metros cuadrados se coloca para subasta. Fec…
$1,58M
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 1
Área 240 m²
Número de plantas 1
La maisonette se encuentra en la planta baja (70 metros cuadrados) y segunda (170 metros cua…
$1,20M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
Piso 4/5
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$6,29M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Piso -2/1
Casa adosada en venta con una superficie de 390 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$1,64M
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 371 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 371 metros cuadrados en Atenas. La primera pla…
$1,11M
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 60 metros cuadrados en Atenas. La casa consta …
$433,806
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Piso -1/4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 564 metros cuadrados en Atenas. La planta baja…
$1,52M
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso -2/4
Venta villa de 4 plantas con una superficie de 380 metros cuadrados en Atenas. El sótano con…
$1,76M
Villa 12 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 5 plantas de 750 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, u…
Precio en demanda
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 232 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. El cuarto piso…
$1,37M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$423,069
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/6
Venta en maisonette de construcción de 130 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$971,915
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Piso 1/1
Casa adosada de lujo en venta en el prestigioso suburbio de Atenas, Vule. Esta es una de las…
$1,11M
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
En venta - Casita residencial - Atenas Sur: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 dormitorios, 2 baños…
$502,477
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 640 m²
Número de plantas 4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 640 metros cuadrados en Atenas. La primera pla…
$4,22M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,03M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Venta en maisonette de construcción de 170 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$1,70M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/6
Venta casa adosada de 130 metros cuadrados en Atenas en construcción. El adosado se encuentr…
$996,582
Parámetros de las propiedades en Municipality of Glyfada, Grecia

