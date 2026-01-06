Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Anarita
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Anarita, Chipre

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Timi, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Timi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Situado en el corazón de la campiña chipriota, esta casa adosada de 3 dormitorios en Anarita…
$296,587
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta acogedora casa adosada en Anarita ofrece una cómoda sala de estar de 132 m2, ide…
$297,075
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Anarita, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir