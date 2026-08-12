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Adosados con piscina en Venta en Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Limasol
5
Chloraka
3
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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
El complejo de élite, que consta de siete casas de clase Deluxe -, se encuentra en una ubica…
$711,493
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Allows the investment permanent residence the location of the Amber Homes in   the kisserg…
$420,285
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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