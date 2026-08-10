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Adosados en Venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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6 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Agios Athanasios Limassol. Energy Class Una casa e…
$554,035
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Agios Athanasios Limassol. Energy Class Una casa e…
$554,432
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Agios Athanasios Limassol. Energy Class Una casa e…
$555,241
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Agios Athanasios Limassol. Energy Class Una casa e…
$555,446
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Las casas adosadas de alta calidad en venta en Agios Athanasios Limassol están limitadas deb…
$554,035
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
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