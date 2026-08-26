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Adosados en Venta en Polis Chrysochous, Chipre

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Este adosado de 3 dormitorios está diseñado para vivir funcional y confortable, combinando l…
$303 393
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 2
Venta: Este moderno adosado en construcción ofrece un alojamiento confortable en la prestigi…
$352 059
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa en construcción, que ofrece confort moderno en la prestigiosa zona de Polis. El …
$402 021
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
clear Opisaniye Kompleks iz 7 zamechatel'nykh taunkhausov s obshchim basseynom, 2 spal'ny…
$198 690
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