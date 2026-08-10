Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Germasogeia, Chipre

;
Adosado Borrar
Eliminar
26 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Estamos ofreciendo una hermosa casa adosada de tres pisos en el barrio deseable. Esta espaci…
$887,288
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
En venta se encuentra un encantador adosado situado en la zona turística de Mouttagiaka. Est…
$437,882
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$894,736
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$894,736
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$892,796
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$918,281
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$906,508
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$916,291
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$918,281
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Situado a solo 400 metros de las playas de arena y hoteles de 5 estrellas de Limassol, esta …
$758,710
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$881,049
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$882,963
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Área 308 m²
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en una prestigiosa y tranquila zona t…
$2,90M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$881,049
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$1,00M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$892,796
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$998,522
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Número de plantas 2
Venta es una hermosa casa adosada del mercado secundario en el prestigioso distrito de Germa…
$894,588
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$904,544
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Ofrecemos una hermosa casa adosada de tres plantas en una zona de prestigio. Esta espaciosa …
$901,247
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$916,291
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$904,544
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$882,963
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Este moderno desarrollo residencial ofrece un enfoque refinado a la vida mediterránea modern…
$906,508
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir