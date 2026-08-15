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Adosados en Venta en Pafos, Chipre

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15 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
A pocos pasos de la costa y a pocos minutos de las tumbas animadas de la zona de Reyes, esta…
$347,016
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 2
Venta es un encantador adosado con derecho de reventa de 84 m2, situado en la popular zona d…
$308,916
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
En venta es un encantador adosado situado en la zona codiciada de Universal, perfecto para a…
$432,919
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
A pocos pasos de la costa y a pocos minutos de las tumbas animadas de la zona de Reyes, esta…
$347,016
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
$215,147
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Encantadora casa adosada de 2 dormitorios, 1 baño con un aseo adicional, situada en una zona…
$395,835
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 2
Venta: casa moderna, en construcción, en la prestigiosa zona de Kato Paphos. Este amplio alo…
$571,203
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 3
Se trata de un complejo diseñado con la comodidad, el descanso y el placer de un exigente pr…
$524,575
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Es un complejo que ha sido diseñado con la comodidad, la recreación y el placer del dueño de…
$371,865
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 500 m²
Villa No. 1280 in the complex, – This is an ultramodern elite villa with 3 bedrooms for sale…
$1,19M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Oferta de Elysia Park Ofrecemos una oferta que no solo es una excelente inversión, sino t…
$306,816
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 185 m²
The Blue Beach Residences project, located in the very center of the Kato Paphos tourist zon…
$536,232
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Residence No. 047, Block D, en el complejo hay una magnífica maisonette de 3 habitaciones en…
$340,521
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Oferta de Elysia Park Ofrecemos una oferta que no solo es una excelente inversión, sino t…
$319,683
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Hermoso acabado y moderno en estilo, este adosado de dos dormitorios cuenta con un salón/com…
$362,516
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

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