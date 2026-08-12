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Adosados en la montaña en Venta en Chipre

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Pafos
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Peyia
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Limasol
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Chloraka
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios fuera del plan dentro del prestigioso …
$2,61M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios fuera del plan dentro del prestigioso …
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Devel…
$3,01M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Descubra una oportunidad única para poseer un adosado contemporáneo de 2 dormitorios ubicado…
$2,61M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Introduciendo una impresionante casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso Berengaria H…
$2,56M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Presentando una exclusiva casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso desarrollo del Hot…
$2,57M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Devel…
$3,01M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Descubra una oportunidad única para poseer un adosado contemporáneo de 2 dormitorios ubicado…
$2,61M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Presentando una exclusiva casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso desarrollo del Hot…
$2,57M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Introduciendo una impresionante casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso Berengaria H…
$2,56M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Descubra la combinación perfecta de lujo y tranquilidad con esta excepcional casa de 2 dormi…
$2,57M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Descubra la combinación perfecta de lujo y tranquilidad con esta excepcional casa de 2 dormi…
$2,57M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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