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Adosados del mar en Venta en Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Limasol
5
Chloraka
3
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6 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$576,161
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$518,545
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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