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Adosados en Venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Venta: Descubra la vida moderna en esta casa de pueblo subconstruida, que ofrece 140 m2 de e…
$812,696
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Venta: Descubra la vida moderna en esta casa de pueblo subconstruida, que ofrece 140 m2 de e…
$815,141
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa moderna en construcción en la prestigiosa zona de Agios Tikhonas. El amplio área…
$804,348
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