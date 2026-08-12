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Locales comerciales en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
104
Peyia
5
Polis
3
Yeroskipou
13
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172 propiedades total found
Otro 284 m² en Pafos, Chipre
Otro 284 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Presentando un activo residencial excepcional y totalmente tenante situado en el muy deseabl…
$1,10M
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Otro 216 m² en Yeroskipou, Chipre
Otro 216 m²
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 216 m²
Una oportunidad de inversión excepcional y de alto rendimiento en el corazón de Geroskipou. …
$726,476
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Oficina 79 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 79 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 79 m²
Piso 1/2
Venta es una excelente oficina en la etapa de planificación en el área de desarrollo de Gero…
$408,002
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TekceTekce
Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Número de plantas 5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$604,138
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Almacén 1 615 m² en Trimithousa, Chipre
Almacén 1 615 m²
Trimithousa, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 615 m²
Una unidad industrial en Tremithousa. La unidad consta de una planta baja, un altillo y una …
$1,11M
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Oficina 698 m² en Pafos, Chipre
Oficina 698 m²
Pafos, Chipre
Área 698 m²
Propiedad comercial Premium en Paphos – Una inversión rara " Oportunidad empresarial. Coloqu…
$3,98M
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Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Descubra una oportunidad de negocios excepcional en uno de los centros comerciales más vibra…
$1,42M
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De inversiones en Polis, Chipre
De inversiones
Polis, Chipre
Se trata de una propuesta de proyecto con permiso de construcción garantizado para la constr…
$1,59M
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Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Hermosa posición en Geroskipou para poseer su tienda. Las características externas incluyen…
$114,080
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2
La oficina 102 se encuentra en la primera planta y cuenta con un diseño de plan abierto que …
$131,299
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 298 m² en Polis, Chipre
Tienda 298 m²
Polis, Chipre
Área 298 m²
Una tienda en la planta baja de α edificio de uso mixto en Polis Chrysohous, Paphos. Se comp…
$404,309
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Propiedad comercial 606 m² en Mesogi, Chipre
Propiedad comercial 606 m²
Mesogi, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 606 m²
Edificio comercial con planta de altillo situado en la zona industrial más popular de Paphos…
$1,74M
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Tienda 137 m² en Pafos, Chipre
Tienda 137 m²
Pafos, Chipre
Área 137 m²
Tres unidades de venta unificadas en un edificio en Agios Theodoros quarter, Paphos Municipa…
$362,981
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Oficina 64 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 64 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 64 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$322,337
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De inversiones 699 m² en Chloraka, Chipre
De inversiones 699 m²
Chloraka, Chipre
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 15
Área 699 m²
3 Villas frente al mar, una villa de 9 dormitorios, dos villas de 6 dormitorios. En una ubic…
$4,72M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2/5
Espacios de Retail Modern Class-A Office en el corazón de Paphos Descubra un desarrollo com…
$1,48M
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Restaurante, cafetería en Tsada, Chipre
Restaurante, cafetería
Tsada, Chipre
Situado en una parte elevada de Tsada, en la zona de Paphos, este sitio es una oportunidad a…
$271,263
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De inversiones 1 759 m² en Argaka, Chipre
De inversiones 1 759 m²
Argaka, Chipre
Área 1 759 m²
Este proyecto de inversión de 4 villas se encuentra en Argaka, parte del pintoresco distrito…
$8,26M
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Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Hermosa posición en Geroskipou para poseer su tienda. Las características externas incluyen…
$114,080
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Pafos medio piso en Konia, Chipre
Pafos medio piso
Konia, Chipre
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 2
Área 349 m²
Número de plantas 3
Medio piso de oficinas — 11 oficinas, superficie interior 315 m² + terraza 34 m², superficie…
$1,75M
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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Moderna oficina 4a planta está disponible para la venta en el corazón del centro de la ciuda…
$1,05M
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Hotel 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas más pintorescas e históricas de Paphos, Chipre, nuestros apartam…
$4,43M
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De inversiones 845 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 845 m²
Pafos, Chipre
Área 845 m²
Esta propiedad se encuentra en la ubicación ideal entre Kato Paphos y Universal. El edificio…
$1,59M
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De inversiones 135 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 135 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en la zona más deseable de Paphos, Universal es literalmente minutos de caminata a t…
$578,428
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Tienda 109 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 109 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 3
Venta: Una gran oportunidad para comprar una nueva tienda en construcción en la animada zona…
$990,863
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Restaurante, cafetería en Konia, Chipre
Restaurante, cafetería
Konia, Chipre
Situado en una tranquila zona residencial de Armu, este sitio es una oportunidad atractiva p…
$154,134
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De inversiones 1 150 m² en Timi, Chipre
De inversiones 1 150 m²
Timi, Chipre
Área 1 150 m²
Edificio en venta cerca de paphos aeropuerto internacional. Actualmente el edificio está sie…
$998,584
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 1/3
Office Space – Eleva tu negocio en el Premier Commercial Hub de Paphos Situado en uno de lo…
$1,94M
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 50 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 50 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 50 m²
Piso 2/2
Venta: Una gran oportunidad para comprar una oficina como se planea en el segundo piso de un…
$326,402
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De inversiones 306 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 306 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Dos apartamentos de dos plantas que se han unificado en Agios Theodoros. Los apartamentos oc…
$328,079
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Tipos de propiedades en Paphos District

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