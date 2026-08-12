Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paphos District
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Paphos District, Chipre

;
Pafos
19
Yeroskipou
3
Tienda Borrar
Eliminar
28 propiedades total found
Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Número de plantas 5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$604,138
Dejar una solicitud
Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Descubra una oportunidad de negocios excepcional en uno de los centros comerciales más vibra…
$1,42M
Dejar una solicitud
Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Hermosa posición en Geroskipou para poseer su tienda. Las características externas incluyen…
$114,080
Dejar una solicitud
TekceTekce
Tienda 298 m² en Polis, Chipre
Tienda 298 m²
Polis, Chipre
Área 298 m²
Una tienda en la planta baja de α edificio de uso mixto en Polis Chrysohous, Paphos. Se comp…
$404,309
Dejar una solicitud
Tienda 137 m² en Pafos, Chipre
Tienda 137 m²
Pafos, Chipre
Área 137 m²
Tres unidades de venta unificadas en un edificio en Agios Theodoros quarter, Paphos Municipa…
$362,981
Dejar una solicitud
Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Hermosa posición en Geroskipou para poseer su tienda. Las características externas incluyen…
$114,080
Dejar una solicitud
Tienda 109 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 109 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 3
Venta: Una gran oportunidad para comprar una nueva tienda en construcción en la animada zona…
$990,863
Dejar una solicitud
Tienda 52 m² en Peyia, Chipre
Tienda 52 m²
Peyia, Chipre
Área 52 m²
Esta ubicación única está situada en el corazón de uno de los destinos turísticos más concur…
$431,096
Dejar una solicitud
Tienda 32 m² en Pafos, Chipre
Tienda 32 m²
Pafos, Chipre
Área 32 m²
Tienda en una ubicación animada en Kato Paphos en Paphos Municipio. La propiedad está ideal…
$126,755
Dejar una solicitud
Tienda 146 m² en Pafos, Chipre
Tienda 146 m²
Pafos, Chipre
Área 146 m²
Tienda en venta situada en la planta baja del centro de negocios. Consta de una planta princ…
$914,860
Dejar una solicitud
Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Día de terminación : aprox. en 18 meses Venta: Planta baja con un espacio interno de 34 m2,…
$599,207
Dejar una solicitud
Tienda 114 m² en Tala, Chipre
Tienda 114 m²
Tala, Chipre
Área 114 m²
Le damos una maravillosa oportunidad de convertirse en el propietario de un famoso restauran…
$555,170
Dejar una solicitud
Tienda 446 m² en Pafos, Chipre
Tienda 446 m²
Pafos, Chipre
Área 446 m²
Un nuevo centro comercial está creciendo en el centro de Paphos, un edificio avanzado de uso…
$2,69M
Dejar una solicitud
Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Esta gran tienda de 300 metros cuadrados más mezzanine de 145 metros cuadrados con grandes t…
$749,009
Dejar una solicitud
Tienda 500 m² en Pafos, Chipre
Tienda 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
Buen negocio para la venta (Night Club) Con una espaciosa superficie interna de 500 metros …
$173,524
Dejar una solicitud
Tienda 609 m² en Peyia, Chipre
Tienda 609 m²
Peyia, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 609 m²
Situado en el corazón de la bahía de Coral, uno de los destinos turísticos más famosos y más…
$1,86M
Dejar una solicitud
Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Día de terminación : aprox. en 18 meses Venta: Planta baja con un espacio interno de 34 m2,…
$599,207
Dejar una solicitud
Tienda 41 m² en Pafos, Chipre
Tienda 41 m²
Pafos, Chipre
Área 41 m²
Tienda en venta en Kato Paphos. El área interna es de 41m2 con terraza cubierta de 4m2. E…
$144,040
Dejar una solicitud
Tienda 360 m² en Pafos, Chipre
Tienda 360 m²
Pafos, Chipre
Área 360 m²
Una hermosa tienda comercial de dos plantas esquina situada en la zona de Agios Theodoros en…
$400,178
Dejar una solicitud
Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Tienda comercial en venta – Primera oportunidad de inversión en Kato Paphos Una excelente o…
$226,062
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Piso 2
Planta baja 1 & Planta baja 2 Estas propiedades comprenden dos tiendas continuas. Venta en e…
$376,771
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Situado en el corazón de Kato pafos este negocio restaurante se ha establecido en 1979. Es u…
$1,48M
Dejar una solicitud
Tienda 78 m² en Polemi, Chipre
Tienda 78 m²
Polemi, Chipre
Área 78 m²
Premium Commercial Showroom – Polemi Main Road Una rara oportunidad comercial situada en la…
$181,601
Dejar una solicitud
Tienda 1 818 m² en Pafos, Chipre
Tienda 1 818 m²
Pafos, Chipre
Área 1 818 m²
Un gran espacio comercial utilizado anteriormente como un supermercado en la planta baja de …
$2,30M
Dejar una solicitud
Tienda 140 m² en Polis Chrysochous, Chipre
Tienda 140 m²
Polis Chrysochous, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Venta: Amplia tienda de planta baja con un área interna total de 140 metros cuadrados. (Pla…
$288,081
Dejar una solicitud
Tienda 100 m² en Pafos, Chipre
Tienda 100 m²
Pafos, Chipre
Área 100 m²
Prime Commercial Property " Business Opportunity in Kato Paphos Fox Realty presenta una opor…
$1,38M
Dejar una solicitud
Tienda 289 m² en Pafos, Chipre
Tienda 289 m²
Pafos, Chipre
Área 289 m²
Piso 2
Tienda / Restaurante en venta - Paphos Town Centre Propiedad comercial en venta, 289 m2 de …
$437,696
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 500 m² en Pafos, Chipre
Tienda 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
Buen negocio para la venta (Night Club) Con una espaciosa superficie interna de 500 metros …
$172,848
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Paphos District

bienes raíces comerciales
restaurantes
hoteles
oficinas
casas de ingresos
inversiones inmobiliarias
almacenes
Realting.com
Ir