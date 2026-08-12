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Hoteles en venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
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Hotel 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas más pintorescas e históricas de Paphos, Chipre, nuestros apartam…
$4,43M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Dormitorios 35
La casa de jubilación-Nursing con sede en Paphos, Chipre. La casa de Enfermería ofrece sus s…
$1,72M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 1 425 m² en Polis, Chipre
Hotel 1 425 m²
Polis, Chipre
Dormitorios 57
Área 1 425 m²
Hotel en venta en Polis Chrysochous, Paphos. Una oportunidad de inversión excepcional en el …
$3,49M
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TekceTekce
Hotel 2 790 m² en Pafos, Chipre
Hotel 2 790 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 45
Área 2 790 m²
Hotel Apartamento Complejo en Venta – Tumbas de los Reyes, Paphos. Excelente oportuni…
$10,36M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Habitaciones 105
$21,53M
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Hotel 11 500 m² en Pafos, Chipre
Hotel 11 500 m²
Pafos, Chipre
Habitaciones 250
Área 11 500 m²
$75,32M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Habitaciones 127
$14,22M
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Hotel 15 000 m² en Pafos, Chipre
Hotel 15 000 m²
Pafos, Chipre
Habitaciones 320
Área 15 000 m²
$340,37M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
$97,25M
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