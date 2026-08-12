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Oficinas en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
31
Yeroskipou
6
Oficina Borrar
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38 propiedades total found
Oficina 79 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 79 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 79 m²
Piso 1/2
Venta es una excelente oficina en la etapa de planificación en el área de desarrollo de Gero…
$408,002
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Oficina 698 m² en Pafos, Chipre
Oficina 698 m²
Pafos, Chipre
Área 698 m²
Propiedad comercial Premium en Paphos – Una inversión rara " Oportunidad empresarial. Coloqu…
$3,98M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2
La oficina 102 se encuentra en la primera planta y cuenta con un diseño de plan abierto que …
$131,299
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TekceTekce
Oficina 64 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 64 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 64 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$322,337
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2/5
Espacios de Retail Modern Class-A Office en el corazón de Paphos Descubra un desarrollo com…
$1,48M
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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Moderna oficina 4a planta está disponible para la venta en el corazón del centro de la ciuda…
$1,05M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 1/3
Office Space – Eleva tu negocio en el Premier Commercial Hub de Paphos Situado en uno de lo…
$1,94M
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Oficina 50 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 50 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 50 m²
Piso 2/2
Venta: Una gran oportunidad para comprar una oficina como se planea en el segundo piso de un…
$326,402
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Número de plantas 3
Office Space – Eleva tu negocio en el Premier Commercial Hub de Paphos Situado en uno de lo…
$7,99M
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Oficina 1 082 m² en Pafos, Chipre
Oficina 1 082 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 082 m²
Número de plantas 4
Venta: Un nuevo edificio de oficinas bajo el proyecto con una impresionante zona interior de…
$5,16M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2/5
Espacios de Retail Modern Class-A Office en el corazón de Paphos Descubra un desarrollo com…
$1,03M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2/3
Office Space – Eleva tu negocio en el Premier Commercial Hub de Paphos Situado en uno de lo…
$2,06M
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Oficina 187 m² en Pafos, Chipre
Oficina 187 m²
Pafos, Chipre
Área 187 m²
Esta oficina, situada en el corazón de Paphos, ofrece un entorno de trabajo ideal con infrae…
$1,21M
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Oficina 187 m² en Pafos, Chipre
Oficina 187 m²
Pafos, Chipre
Área 187 m²
Esta oficina, situada en el corazón de Paphos, ofrece un entorno de trabajo ideal con infrae…
$1,21M
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Oficina 173 m² en Pafos, Chipre
Oficina 173 m²
Pafos, Chipre
Área 173 m²
Un nuevo centro comercial está creciendo en el centro de Paphos, un edificio avanzado de uso…
$1,06M
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Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 1
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$399,605
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Business Centre en Pafos, Chipre
Business Centre
Pafos, Chipre
Área 349 m²
Venta: espacio de oficina de planta media en el primer nivel en Business Centre, Paphos.Un p…
$1,77M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2/5
Espacios de Retail Modern Class-A Office en el corazón de Paphos Descubra un desarrollo com…
$2,51M
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Oficina 1 260 m² en Pafos, Chipre
Oficina 1 260 m²
Pafos, Chipre
Área 1 260 m²
Número de plantas 3
Venta: Espacio de oficina moderno en construcción en el centro de Paphos con una superficie …
$8,02M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Número de plantas 9
El desarrollo comprende parcelas FIVE. La parcela inicial se utilizó para la construcción de…
$5,71M
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Oficina 349 m² en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Área 349 m²
Propiedad comercial Premium en Paphos – Una inversión rara " Oportunidad empresarial. Coloqu…
$1,94M
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Oficina 76 m² en Pafos, Chipre
Oficina 76 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Venta – Oficina de piso superior reformada en Paphos Central Una excelente oportunidad para…
$178,929
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Business Centre en Pafos, Chipre
Business Centre
Pafos, Chipre
Área 2 094 m²
Venta: Centro de negocios edificio comercial, Paphos.Una clase premium Un proyecto de un des…
$10,88M
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Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 2
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$416,731
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Oficina 460 m² en Pafos, Chipre
Oficina 460 m²
Pafos, Chipre
Área 460 m²
Número de plantas 4
Este nuevo proyecto ofrece una colección de 42 apartamentos exclusivos en la hermosa zona de…
$2,32M
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Oficina 85 m² en Pafos, Chipre
Oficina 85 m²
Pafos, Chipre
Área 85 m²
Esta oficina se encuentra en la 2a planta del Business Center, que consta de 5 plantas con t…
$342,227
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Una oficina moderna, totalmente reformada de 80 metros cuadrados de dos plantas en alquiler …
$420,157
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Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 2
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$319,684
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Edificio junto a Kalypso - Tienda en el edificio NorthSide & Kalypso (club) - Tienda en el l…
$1,88M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 1
Espacios de oficina – Trabajar en estilo Dentro de este complejo multifuncional, los espacio…
$1,00M
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Tipos de propiedades en Paphos District

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