Propiedades residenciales en venta en Klavdia, Chipre

apartamentos
3
3 propiedades total found
Apartamento en Klavdia, Chipre
Apartamento
Klavdia, Chipre
Área 92 m²
Moderno apartamento de una habitación en el complejo residencial de Helios, situado en el co…
$387,861
Apartamento en Klavdia, Chipre
Apartamento
Klavdia, Chipre
Área 109 m²
Moderno apartamento de una habitación en el complejo residencial de Helios, situado en el co…
$541,607
Apartamento en Klavdia, Chipre
Apartamento
Klavdia, Chipre
Área 106 m²
Moderno apartamento de una habitación en el complejo residencial de Helios, situado en el co…
$483,370
