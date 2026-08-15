Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Larnaca District
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Larnaca District, Chipre

;
Larnaca
70
Oroklini
104
Kiti
27
Aradippou
27
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
484 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
$376,600
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$484,709
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$525,102
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$478,939
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Casa 2 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2
Maisonettes residenciales de alto nivel situado en Livadia, La zona más prestigiosa de Larna…
$438,105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$450,087
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Piso 2
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
$438,441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Hermosa villa de 3 dormitorios se encuentra en la zona de Pervolia. Ofrece amplias zonas de …
$329,490
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$482,401
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Una residencia moderna premium diseñada para familias que valoran el espacio, la comodidad y…
$492,873
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 294 m²
Una nueva villa de tres dormitorios con piscina, un jardín de techos verdes, una terraza cub…
$739,635
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Tersefanou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tersefanou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Casa de cuatro dormitorios – Amplia vivienda con panorámico Vistas Esta residencia de cuatro…
$450,109
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Encantadora casa de dos dormitorios en venta en Pervolia, Larnaca Esta preciosa propiedad se…
$307,164
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
$772,377
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Casa 4 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Modernas villas de tres y cuatro habitaciones a pocos minutos de la playa. Con fácil acceso …
$781,245
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Una moderna casa de 3 dormitorios situada en el encantador y tradicional pueblo de Pervolia …
$443,808
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en Pervolia, a solo 10 minutos en coche del centro de la ciud…
$862,533
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Nuestro nuevo proyecto se encuentra en el mejor barrio residencial de Larnaca con muchos par…
$564,474
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Área 127 m²
Descripción del objeto: SANTA ELENA es un proyecto situado en el complejo costero cosmopolit…
$656,588
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Pyla, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pyla, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa frente al mar de cuatro dormitorios en Pila, Larnaca. Situado a pocos metros del mar …
$4,37M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Un nuevo proyecto situado en Pervolia, a 600 m de la playa y a poca distancia de tiendas y r…
$659,831
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Kiti, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kiti, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 234 m²
Nuevo proyecto moderno situado en la zona de Kiti. El proyecto consta de 8 casas. Caracterís…
$669,744
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 4 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Una encantadora casa de 4 dormitorios situada en la zona turística de Oroklini, a solo 300 m…
$422,293
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 177 m²
Energy Efficient 3 Dormitorios Casa en Aradippou Larnaca3 Dormitorios & 2 Baños Dormitorio p…
$395,888
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 5 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 263 m²
Villas de 5 dormitorios con piscina privada – Oroklini, Larnaca Estas villas de 5 dormitori…
$1,31M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
El proyecto consta de 2 casas de dos pisos en Oroklini, Larnaca. Las casas se caracterizan p…
$555,999
Dejar una solicitud
Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
$858,697
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Kato Lefkara, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kato Lefkara, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 384 m²
Propiedad tradicional en venta en el corazón de Lefkara, Larnaca. Situado en una posición ce…
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$987,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский

Tipos de propiedades en Larnaca District

villas
casas de campo
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir