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Propiedades residenciales en venta en Maroni, Chipre

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apartamentos
12
casas independientes
9
21 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$150,468
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Apartamento 2 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
En el pintoresco pueblo de Maroni, cerca de Larnaca y a pocos pasos de la costa azul, es un …
$428,069
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Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 450 m²
Número de plantas 4
Un’occasione unica per acquistare una residenza privata fronte mare che offre spazi eccezion…
$2,66M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$202,553
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$187,507
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Apartamento 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Situado en el pintoresco pueblo de Maroni, esta villa es un verdadero oasis de comodidad y p…
$799,324
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 3
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$190,979
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$150,468
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Casa 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Una casa incompleta en Maroni, Larnaca. La casa está a la venta en esta etapa. Tiene cocina …
$413,163
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Apartamento 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
En el pintoresco pueblo de Maroni, cerca de Larnaca y a pocos pasos de la costa azul, es un …
$462,778
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Casa 5 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 5 habitaciones
Maroni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 423 m²
Hermosa casa de 5 dormitorios 5 cuartos de baño, construida a una especificación muy alta en…
$1,88M
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Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 603 m²
Casa independiente de cuatro dormitorios situada en la comunidad de Maroni con una vista abs…
$657,604
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$173,617
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Casa 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Esta villa serena ofrece espacios de vida modernos, una gran piscina privada y un pintoresco…
$819,851
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Apartamento 1 habitacion en Maroni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Maroni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Un hermoso apartamento de 1 dormitorio disponible en el encantador pueblo de Maroni, que ofr…
$202,553
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Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Piso 4
Lujo exclusivo frente al mar – Elegante Villa de 4 dormitorios en Zygi Esta magnífica villa …
$2,66M
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Apartamento 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Área 133 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agia Fyla - provincia de L…
$458,641
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Apartamento 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Maroni, Larnaca, Chipre
$445,041
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Villa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Villa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Área 178 m²
Casa de lujo independiente de cuatro dormitorios en venta en la provincia de Protaras - Fama…
$455,767
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Villa 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Villa 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Villa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Villa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Área 178 m²
Casa de lujo independiente de cuatro dormitorios en venta en la provincia de Protaras - Fama…
$460,454
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Parámetros de las propiedades en Maroni, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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