Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Alethriko
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Alethriko, Chipre

;
casas independientes
3
4 propiedades total found
Villa en Alethriko, Chipre
Villa
Alethriko, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta espaciosa casa con 5 dormitorios y 4 baños en Alitrico ofrece un estilo de vida …
$605,009
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Alethriko, Chipre
Casa 5 habitaciones
Alethriko, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 700 m²
Arquitectura fina y tecnología de vanguardia es capaz de combinar la simplicidad con el lujo…
$8,26M
Dejar una solicitud
Apartamento 8 habitaciones en Alethriko, Chipre
Apartamento 8 habitaciones
Alethriko, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 996 m²
Bienvenido a su propio oasis privado! Esta impresionante villa con 8 dormitorios y 10 baños …
$2,23M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Alethriko, Chipre
Casa 5 habitaciones
Alethriko, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
La casa se encuentra en una zona tranquila y natural de Alethriko Village en el distrito de …
$578,428
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Alethriko, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir