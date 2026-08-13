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Propiedades residenciales en venta en Oroklini, Chipre

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apartamentos
203
casas independientes
98
304 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$450,087
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$482,401
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$525,102
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
$478,939
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Ático Ático 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 57 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini ofrece una selección de apartamentos de 1 y …
$212,716
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 65 m²
Nuevo Off-Plan 1 dormitorio y 2 baños Apartamentos en Prodromou, Oroklini – Modern Living Me…
$197,693
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
El nuevo complejo de élite está situado en Pyla, una zona tranquila de Larnaca, junto a una …
$824,170
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Ático Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini ofrece una selección de apartamentos de 1 y …
$295,438
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Situado en la tranquila zona de Oroklini en Larnaca, este gran pueblo de campo con un territ…
$910,021
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Un exclusivo proyecto residencial en la zona pintoresca de Oroklini, Larnaca. Situado en una…
$433,707
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Apartamento 4 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Situado en la tranquila zona de Oroklini en Larnaca, este gran pueblo de campo con un territ…
$1,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Entra en un mundo de sofisticación y confort con este exquisito piso en un prestigioso compl…
$319,074
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
Descubre el complejo residencial único Sinergía, situada en una prestigiosa ubicación turíst…
$858,697
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Proyecto moderno en la zona Oroklini Hills, Larnaca. Idealmente situado en una zona que puen…
$299,313
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 90 m²
Un exclusivo proyecto residencial, situado en la zona pintoresca de Oroklini, Larnaca. Este …
$218,624
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Apartamento 1 habitación en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitación
Oroklini, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
En la zona tranquila y ajardinada de Larnaca - Oroklini, se presenta un nuevo complejo resid…
$170,071
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Casa 5 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 5 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Nuevo proyecto de 8 villas de alta gama con diseño arquitectónico distintivo y materiales de…
$1,45M
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Apartamento 1 habitación en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitación
Oroklini, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Situado en el tranquilo y pintoresco distrito de Oroklini de Larnaca, este complejo residenc…
$192,282
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Situado en el tranquilo y pintoresco distrito de Oroklini de Larnaca, este complejo residenc…
$256,375
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Esta elegante residencia de tres dormitorios se piensa en el más mínimo detalle e ideal para…
$943,118
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Nuevo edificio de dos pisos en la hermosa Oroklini, Larnaca. Ofrece modernos apartamentos de…
$277,409
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Apartamento 4 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 906 m²
Villa contemporánea de 4 dormitorios cerca de la playa – Oroklini, Larnaca Esta elegante y …
$1,56M
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Apartamento 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
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Área 169 m²
Situado en la tranquila zona de Oroklini en Larnaca, este gran pueblo de campo con un territ…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Descubre estos espaciosos y modernos Ático, situados a solo 500 metros de la playa Radisson.…
$283,621
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1
Apartamento de 2 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 2 do…
$252,422
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Área 56 m²
Este moderno complejo residencial está situado en la zona de Oroklini de Larnaca, Chipre, ce…
$165,713
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Apartamento 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 89 m²
Este nuevo complejo residencial en la prestigiosa zona de Livadia en Larnaca es una combinac…
$239,606
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Ático Ático 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Área 149 m²
Este moderno desarrollo residencial en Oroklini, Larnaca, cuenta con una gama de apartamento…
$342,709
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Apartamento 1 habitacion en Oroklini, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Oroklini, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Este acogedor apartamento de un dormitorio en Oroklini ofrece una estancia confortable con u…
$230,442
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