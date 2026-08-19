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Propiedades residenciales en venta en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

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Dromolaxia
26
31 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$659,745
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$297,044
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Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Esta espaciosa maisonette de 3 dormitorios ofrece un estilo de vida equilibrado que combina …
$347,234
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$273,747
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$729,192
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Casa 6 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 649 m²
Una casa en Larnaca. Parcela es de 5376 metros cuadrados. Las áreas cubiertas de la casa son…
$2,12M
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitación
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$203,854
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Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Un increíble apartamento nuevo en la zona de Meneou, Larnaca. La propiedad está en un comple…
$247,898
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$343,639
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Villa de cuatro dormitorios – Elegancia moderna con vistas costeras Esta villa de cuatro dor…
$549,788
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Casa 2 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Esta moderna maisonette de 2 dormitorios ofrece una mezcla refinada de confort moderno y enc…
$289,362
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Este complejo de estilo moderno está situado a 3 km de Larnaca y ofrece fácil acceso a la re…
$606,087
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$717,618
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Encantador bungalow de tres dormitorios en MeneuEste maravilloso bungalow de tres dormitorio…
$430,151
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$636,596
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Casa 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Casa 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Hermosa casa de 2 niveles en Meneou. A 3 km del aeropuerto. 1 km a la playa. 2 dormitorios …
$377,749
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Apartamento 1 habitación en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 1 habitación
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$279,571
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$625,710
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Complejo es la ubicación para 21, casas de tres/cuatro dormitorios que vienen con opciones p…
$548,365
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Casa moderna se encuentra en un tranquilo callejón sin salida dentro de un barrio residencia…
$679,187
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Esta encantadora villa de 3 dormitorios, situada en el pintoresco pueblo de Meneu, cerca de …
$1,01M
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Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Hermosa propiedad de dos pisos en venta, con una amplia terraza y un impresionante jardín. E…
$462,979
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
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Área 274 m²
Villa de cuatro dormitorios – Elegancia moderna con vistas costeras Esta villa de cuatro dor…
$549,788
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$725,689
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Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en el pintoresco y tranquilo pueblo de Kiti, este complejo residencial encarna la ar…
$331,991
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Nuevo proyecto moderno situado en la zona de Dromolaxia /Kiti. El proyecto consta de 8 casas…
$725,258
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$572,937
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Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 269 m²
A Casa en venta con tres dormitorios, en un tranquilo suburbio de Larnaca. La casa está cons…
$439,830
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 4 dormitorios La casa de cuatro dormitorios está cuidadosamente diseñada para ofrece…
$681,737
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
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Área 285 m²
Villa de cinco dormitorios – Gran Mediterráneo La villa de cinco dormitorios es la joya coro…
$607,660
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Tipos de propiedades en Dromolaxia Meneou Municipality

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

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