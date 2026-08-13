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Propiedades residenciales en venta en Dromolaxia, Chipre

;
apartamentos
7
casas independientes
19
26 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$563,855
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 62 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$212,716
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Casa 2 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Esta moderna maisonette de 2 dormitorios ofrece una mezcla refinada de confort moderno y enc…
$290,367
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Complejo es la ubicación para 21, casas de tres/cuatro dormitorios que vienen con opciones p…
$548,365
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Villa de cinco dormitorios – Gran Mediterráneo La villa de cinco dormitorios es la joya coro…
$601,552
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Casa moderna se encuentra en un tranquilo callejón sin salida dentro de un barrio residencia…
$679,187
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$706,242
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Nuevo proyecto moderno situado en la zona de Dromolaxia /Kiti. El proyecto consta de 8 casas…
$725,258
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Casa 6 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 649 m²
Una casa en Larnaca. Parcela es de 5376 metros cuadrados. Las áreas cubiertas de la casa son…
$2,12M
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Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Esta espaciosa maisonette de 3 dormitorios ofrece un estilo de vida equilibrado que combina …
$348,441
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Villa de cuatro dormitorios – Elegancia moderna con vistas costeras Esta villa de cuatro dor…
$541,270
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 4 dormitorios La casa de cuatro dormitorios está cuidadosamente diseñada para ofrece…
$684,105
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Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 269 m²
A Casa en venta con tres dormitorios, en un tranquilo suburbio de Larnaca. La casa está cons…
$441,358
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Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Hermosa propiedad de dos pisos en venta, con una amplia terraza y un impresionante jardín. E…
$464,587
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 69 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$212,716
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 64 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$212,716
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Área 103 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$401,796
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Este complejo de estilo moderno está situado a 3 km de Larnaca y ofrece fácil acceso a la re…
$606,087
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Área 69 m²
Ubicado en el prestigioso barrio de Nueva Drosia. Esta colección de diez apartamentos de luj…
$224,533
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$625,710
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Apartamento 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Situado en Dromolaxia, un tranquilo barrio residencial de Larnaca, a solo 15 minutos del cen…
$725,689
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$717,633
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
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Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$649,287
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
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Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$626,505
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Villa de cuatro dormitorios – Elegancia moderna con vistas costeras Esta villa de cuatro dor…
$544,262
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Villa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
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