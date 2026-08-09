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Propiedades residenciales en venta en Zygi, Chipre

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apartamentos
10
casas independientes
27
37 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Moderno proyecto residencial en Zygi con villas privadas, parcelas dedicadas y un ambiente t…
$719,404
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Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 303 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$1,28M
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Casa 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 405 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$1,78M
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TekceTekce
Apartamento 6 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 583 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$2,00M
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Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Moderno proyecto residencial en Zygi con villas privadas, parcelas dedicadas y un ambiente t…
$698,751
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Apartamento en Zygi, Chipre
Apartamento
Zygi, Chipre
A través de dos parcelas, la tierra abarca una superficie total expansiva de 14.930 metros c…
$409,074
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Casa 6 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 6 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 783 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$4,91M
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$987,248
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VIDI GROUP
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Casa 5 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 5 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 600 m²
Land 1.327 metros cuadrados Villa 600 metros cuadrados. Piscina interior que trabaja con oxí…
$2,75M
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Apartamento 1 habitacion en Zygi, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Zygi, Chipre
Dormitorios 1
Área 50 m²
Este encantador apartamento en primera línea se encuentra en Zygi, Larnaca. Perfectamente si…
$189,081
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Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Moderno proyecto residencial en Zygi con villas privadas, parcelas dedicadas y un ambiente t…
$695,309
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 486 m²
Villa de cuatro dormitorios con acabados premium y elegancia costera Esta lujosa villa de c…
$1,61M
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$531,953
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Apartamento 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 388 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$1,33M
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Apartamento 5 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 583 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$2,00M
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Casa 5 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 5 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 583 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$2,51M
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Casa 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
En venta una hermosa villa junto al mar, situada en Zygi a solo 20 minutos en coche de Limas…
$3,42M
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Casa 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$1,23M
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Apartamento 6 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 784 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$4,48M
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$531,953
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Villa en Zygi, Chipre
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Zygi, Chipre
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Área 124 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
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Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Moderno proyecto residencial en Zygi con villas privadas, parcelas dedicadas y un ambiente t…
$676,951
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Apartamento 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$1,01M
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Casa 5 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 5 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 582 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$2,31M
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Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Villa de tres dormitorios con vistas al jardín privado y al mar en posición de pueblo coster…
$1,05M
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Casa 6 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 6 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 583 m²
Una exclusiva comunidad cerrada de inspiración italiana en la serena Zygi frente al mar, dis…
$2,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 301 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en Zygi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Zygi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 405 m²
Bienvenido al exclusivo complejo interior de estilo italiano, situado junto al mar en el pin…
$1,39M
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$673,652
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$754,955
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