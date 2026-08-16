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Hoteles en venta en Pola, Croacia

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bienes raíces comerciales
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54 propiedades total found
Hotel 320 m² en Pola, Croacia
Hotel 320 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Mini-hotel con tres apartamentos separados en dos plantas y un sótano en un tranquilo pueblo…
$622,971
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Hotel 400 m² en Pola, Croacia
Hotel 400 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Casa en venta con 5 apartamentos – SEA VIEW! ¡A sólo 450 metros de la playa!Esta impresionan…
$1,14M
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Hotel 600 m² en Pola, Croacia
Hotel 600 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Un hermoso edificio de apartamentos en Premantura, a solo 300 metros de las playas del Parqu…
$1,04M
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Hotel 234 m² en Pola, Croacia
Hotel 234 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 234 m²
Hermoso renovado 4**** Design-hotel en Fazana a pocos metros de la riva y a solo 100 metros …
$2,07M
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Hotel 200 m² en Pola, Croacia
Hotel 200 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Edificio residencial con tres apartamentos y espacio comercial en el corazón de Pula, a solo…
$653,024
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Hotel 460 m² en Pola, Croacia
Hotel 460 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 460 m²
¡El precio cayó por 500 000 eur! ¡El precio era de 1,5 mio euro!¡Venta urgente! ¡Precio cali…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel 700 m² en Pola, Croacia
Hotel 700 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 8
Área 700 m²
Hermosa casa de huéspedes con vistas al mar en venta en Banjole a sólo 300 metros del mar!El…
$2,36M
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Hotel 225 m² en Pola, Croacia
Hotel 225 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Venta de propiedad con 3 apartamentos en Valbandon, Fazana a sólo 1 km de la playa y varios …
$628,411
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Hotel 897 m² en Pola, Croacia
Hotel 897 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 10
Área 897 m²
Magnífico mini-hotel de 897 m2 con 9 apartamentos en Valbandon cerca de Pula a sólo 900 metr…
Precio en demanda
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Hotel 225 m² en Pola, Croacia
Hotel 225 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 225 m²
Edificio en venta en el mismo centro de Pula, con vistas al mar!Superficie de planta aprox. …
$628,411
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Hotel 300 m² en Pola, Croacia
Hotel 300 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Amplia propiedad en Barbariga, Vodnjan, a 1,5 km del mar!El área total es de 300 metros cuad…
$854,325
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Hotel 1 000 m² en Pola, Croacia
Hotel 1 000 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 000 m²
Luminoso mini-hotel de 20 habitaciones a solo 200 metros del mar en la zona de Pula!La super…
$2,48M
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Hotel 400 m² en Pola, Croacia
Hotel 400 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Apartamento en una zona tranquila y buscada en Pula, Veli ¡Vhr, a 2 km del mar! Una casa de …
$1,02M
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Hotel 650 m² en Pola, Croacia
Hotel 650 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 13
Área 650 m²
Mini-hotel en Peroj a solo 600 metros del mar con piscina.El edificio fue construido origina…
$2,84M
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Hotel 235 m² en Pola, Croacia
Hotel 235 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Apartamento en venta en Banjole a solo 500 metros del mar!El área total es de 235 metros cua…
$835,617
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Hotel 332 m² en Pola, Croacia
Hotel 332 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 332 m²
En el mismo centro de Premantura, se vende una casa unifamiliar con 6 apartamentos. Las casa…
$1,14M
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Hotel 738 m² en Pola, Croacia
Hotel 738 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 13
Área 738 m²
Gran mini-hotel o pansion en venta en Premantura con excelentes vistas al mar desde cada apa…
$1,78M
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Hotel 280 m² en Pola, Croacia
Hotel 280 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Apartamento Casa Cerca del Mar – Fažana!Situado cerca del centro de Fažana, este apartamento…
$593,555
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Hotel 315 m² en Pola, Croacia
Hotel 315 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 315 m²
Apartamento de 5 apartamentos en venta en Fazana a solo 600 metros del mar, con vistas al ma…
$826,987
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Hotel 280 m² en Pola, Croacia
Hotel 280 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 280 m²
Villa familiar en venta en Banjole (Volme), Istria – 3 Apartamentos, 2 Garajes, A poca dista…
$902,626
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Hotel 135 m² en Pola, Croacia
Hotel 135 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Apartamento-casa con piscina a solo 250 metros del mar en Stija, Pula! La maravillosa playa …
$653,547
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Hotel 460 m² en Pola, Croacia
Hotel 460 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 460 m²
Hermosa casa de apartamentos en venta con piscina a solo 250 metros del mar!Ofrece hermosas …
$1,90M
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Hotel 283 m² en Pola, Croacia
Hotel 283 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 283 m²
Apartamento casa con 5 apartamentos en venta en Liznjan, Pula, a solo 1 km del mar!La superf…
Precio en demanda
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Hotel 530 m² en Pola, Croacia
Hotel 530 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 530 m²
Impresionante propiedad turística de 5 apartamentos en una ubicación privilegiada en Pješčan…
$1,26M
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Hotel 415 m² en Pola, Croacia
Hotel 415 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 415 m²
Apartamento casa con piscina y jardín ajardinado, cca.1,5 km del mar en la zona de Pula, en …
$1,19M
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Hotel 390 m² en Pola, Croacia
Hotel 390 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Propiedad sólida en Liznjan, con 3 amplios apartamentos y jardín, cca 1,2 km del mar!Se trat…
$1,03M
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Hotel 420 m² en Pola, Croacia
Hotel 420 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Apartamento casa cerca del mar en Banjole, ideal para alquilar, a solo 250 metros del mar!El…
$1,14M
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Hotel 414 m² en Pola, Croacia
Hotel 414 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 414 m²
Maravilloso apart-villa de 5 apartamentos con piscina y vistas al mar en la zona de Medulin!…
$1,49M
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Hotel 450 m² en Pola, Croacia
Hotel 450 m²
Pola, Croacia
Área 450 m²
Casa muy especial con cuatro apartamentos en Pomer a solo 500 metros del mar!El área total e…
$1,31M
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Hotel 220 m² en Pola, Croacia
Hotel 220 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Mini-hotel con piscina y gran reputación en la zona de Valbandon a solo 600 metros del mar!E…
$661,929
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