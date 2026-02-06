Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Novi Vinodolski
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Novi Vinodolski, Croacia

bienes raíces comerciales
3
Hotel Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Hotel 600 m² en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Hotel 600 m²
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 15
Área 600 m²
Maravilloso nuevo hotel en primera línea del mar - categoría oficial 3*** estrellas!Hotel ti…
$5,31M
Dejar una solicitud
Hotel 583 m² en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Hotel 583 m²
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Hotel en Novi Vinodolski, a 150 metros del mar!El arae total es 583 metros cuadrados.El edif…
$1,65M
Dejar una solicitud
Hotel 1 134 m² en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Hotel 1 134 m²
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 38
Nº de cuartos de baño 28
Área 1 134 m²
Villa de lujo en venta en Novi Vinodolski – 1134m2 con Apartamentos, Vista Mar Panorámico, P…
$4,25M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir