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Hoteles en venta en Grad Vodnjan, Croacia

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Hotel 162 m² en Galizana, Croacia
Hotel 162 m²
Galizana, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 162 m²
Quality Apartamento Casa con Vistas al Mar & Jardín Cerca de Fažana & Brijuni, a 5 km del ma…
$821,788
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Hotel 523 m² en Galizana, Croacia
Hotel 523 m²
Galizana, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 523 m²
Apartamento villa en venta en Galižana, Istria, con vistas panorámicas al mar, un olivar pri…
$787,064
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Hotel 531 m² en Galizana, Croacia
Hotel 531 m²
Galizana, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 531 m²
Fantástica casa independiente en la zona de Vodnjan con piscina cubierta y vistas al mar dis…
$1,34M
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Hotel 523 m² en Galizana, Croacia
Hotel 523 m²
Galizana, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 523 m²
Apartamento de 4 apartamentos de lujo en venta en Galizana, cca. 5 km del mar, con vistas al…
$967,007
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