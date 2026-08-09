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Hoteles en venta en Grad Makarska, Croacia

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Makarska
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Makarska rivijera
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22 propiedades total found
Hotel 420 m² en Makarska, Croacia
Hotel 420 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Hermosa casa de huéspedes en el centro de la ciudad. La villa tiene una superficie total de …
$1,46M
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Hotel 140 m² en Makarska, Croacia
Hotel 140 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Propiedad en la primera fila al mar en el pueblo de Zivogosce, Makarska riviera!Esta casa de…
Precio en demanda
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Hotel 336 m² en Makarska, Croacia
Hotel 336 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 336 m²
Situado en el corazón absoluto de Makarska, en una ubicación excepcionalmente solicitada y r…
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 292 m² en Makarska, Croacia
Hotel 292 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 292 m²
Recientemente construido edificio moderno con 5 apartamentos en total se encuentra en una de…
$923,020
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Hotel 6 800 m² en Makarska, Croacia
Hotel 6 800 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 90
Nº de cuartos de baño 90
Área 6 800 m²
Este principal desarrollo de la hospitalidad costera en el Adriático bosnio representa una o…
$20,59M
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Hotel 507 m² en Makarska, Croacia
Hotel 507 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 507 m²
Una excepcional instalación turística situada junto al mar en Zaostrog en la Riviera Makarsk…
$1,83M
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Hotel 720 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 720 m²
Una casa de apartamentos de reciente construcción con cuatro apartamentos, piscina y gimnasi…
$957,633
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Hotel 800 m² en Makarska, Croacia
Hotel 800 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Maravilloso hotel frente al mar en Makarska riviera dentro de los pinos junto a la playa!¡Ha…
$3,23M
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Hotel 835 m² en Makarska, Croacia
Hotel 835 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 16
Área 835 m²
Gran casa de apartamentos con 16 apartamentos en una posición atractiva, en la primera fila …
$2,31M
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Hotel 411 m² en Makarska, Croacia
Hotel 411 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 411 m²
Apart-house con vistas al mar y piscina en Makarska superpopular!Se encuentra a 500 metros d…
$1,32M
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Hotel 286 m² en Makarska, Croacia
Hotel 286 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 286 m²
Apartamento de 4 apartamentos en una excelente ubicación a sólo 40 metros del mar en Igrane …
$857,738
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Hotel 360 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 360 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Esta rara propiedad turística de 8 apartamentos turísticos se encuentra en el centro de Podg…
$1,43M
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Hotel 377 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 377 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 377 m²
Impresionante casa de apartamentos enclavada en el pintoresco Tučepi, situado en la encantad…
$1,03M
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Hotel 265 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 265 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Gran casa en Tucepi, a solo 60 metros del mar sobre la carretera.Una casa de 265 metros cuad…
$594,698
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Hotel en Makarska, Croacia
Hotel
Makarska, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 10
¡Una oportunidad única! Formato muy popular!Nuevo camping - un bungalow-settlement de 10 bun…
$2,06M
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Hotel 400 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 400 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Casa independiente en la popular Baska Voda en Makarska riviera con maravillosas vistas al m…
Precio en demanda
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Hotel 500 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 500 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 14
Área 500 m²
Gran propiedad turística con 12 unidades de alojamiento de ubicación ventajosa a solo 200 me…
$2,88M
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Hotel 720 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 720 m²
Lujo propiedad turística con 4 apartamentos en Podgora cerca de la fanática Makarska a solo …
$2,77M
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Hotel 352 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 352 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 352 m²
Una nueva casa unifamiliar cerca del mar en Tučepi, a solo 130 metros del mar, con una super…
$892,047
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Hotel 360 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 360 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Una impresionante casa de tres pisos con piscina en el estilo tradicional dálmata ofrece una…
$685,047
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Hotel 1 141 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 1 141 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 141 m²
Apart-hotel de 8 apartamentos en Tucepi a solo 70 metros del mar con piscina cubierta!El áre…
$4,92M
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Hotel 533 m² en Makarska, Croacia
Hotel 533 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 533 m²
La primera línea - siempre es un ganador!Especialmente la primera línea de la playa Živogošć…
$2,08M
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