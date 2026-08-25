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Hoteles en venta en Grad Split, Croacia

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Split
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21 propiedad total found
Hotel 494 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 494 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 494 m²
Un hotel impresionante situado en una de las zonas más buscadas de Split, a solo 5 minutos a…
$2,97M
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Hotel 330 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 330 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Maravillosa casa en el soleado lado sur de la península de Čiovo en la tranquila bahía de Ma…
$1,15M
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Hotel en Grad Trogir, Croacia
Hotel
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 45
Nº de cuartos de baño 45
Special offer!A brand-new luxury hotel in the Trogir area on the FIRST LINE of the sea!Has i…
Precio en demanda
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Hotel 735 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 735 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 735 m²
Descubre un impresionante apart-hotel de 5 estrellas en una ubicación privilegiada, a solo 1…
Precio en demanda
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Excelente hotel de categoría 4 estrellas en el centro de Split!Ubicación ventajosa! El hotel…
$4,62M
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Top oferta!!! Hotel en venta en el centro de Split a solo 200 metros del palacio de Diocleti…
$2,82M
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TekceTekce
Hotel 370 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 370 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 7
Área 370 m²
Ubicado a solo 110 metros de las aguas cristalinas del Adriático, en la encantadora isla de …
$1,49M
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Hotel 125 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 125 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 125 m²
Una amplia propiedad turística de 125 m2 está en venta en uno de los barrios más exclusivos …
$914 384
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Hotel 690 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 690 m²
Grad Split, Croacia
Área 690 m²
Una oportunidad de inversión excepcional espera en el corazón de Split, una propiedad turíst…
$5,21M
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Hotel 400 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 400 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
¡El precio cayó! Precio anterior era 650 000 eur!¡Venta caliente!Casa de huéspedes con un po…
$680 472
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Hotel 1 250 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 1 250 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 250 m²
Maravilloso Hotel 3*** en la zona de Trogir a 80 metros del mar y playa con su propia playa …
$3,43M
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Hotel en Grad Split, Croacia
Hotel
Grad Split, Croacia
Dormitorios 56
Nº de cuartos de baño 56
Hotel frente a la playa de 4**** estrellas en venta en lujoso suburbio de Split con 75% de o…
$23,08M
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Hotel 505 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 505 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 10
Área 505 m²
Única casa de apartamentos con 10 apartamentos en alquiler situado a solo 50 metros de la pl…
Precio en demanda
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Hotel 460 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 460 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 460 m²
El precio bajó de 750 000 eur a 700 000 eur!Apart-hotel para 6 apartamentos con piscina en l…
$1,21M
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Hotel 244 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 244 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 244 m²
Hotel de nueve habitaciones de lujo en Split, primera línea al mar!Un hotel de lujo completa…
$2,74M
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Hotel 299 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 299 m²
Apart-house con 5 apartamentos a solo 30 metros de la playa de Slatina en la península de Ci…
$749 954
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Hotel 80 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 80 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 80 m²
Turnkey Tourism Investment: Fully Renovated Stone House with Four Rental Units in Split Old …
$740 766
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Hotel 212 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 212 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
Esta excepcional casa de apartamentos frente a la playa en venta en la hermosa isla de Drven…
$1,94M
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Hotel 170 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 170 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 170 m²
Luxury Boutique Hotel en venta en Split Old Town – Exclusiva UNESCO Propiedad cerca del Pala…
Precio en demanda
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Hotel 160 m² en Grad Split, Croacia
Hotel 160 m²
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 160 m²
El precio bajó de 1 990 000 eur a 1 700 000 eur!Esta impresionante propiedad boutique se enc…
Precio en demanda
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Hotel 440 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 440 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Hermosa casa de lujo con piscina, primera línea al mar y el puerto deportivo en el pequeño p…
$2,29M
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