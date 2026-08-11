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Hoteles en venta en Grad Sibenik, Croacia

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bienes raíces comerciales
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Hotel en Grad Sibenik, Croacia
Hotel
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Hermosa 4**** hotel estrella situado en el centro de Sibenik cerca de todos los lugares hist…
$5,77M
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Hotel 298 m² en Grad Sibenik, Croacia
Hotel 298 m²
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 298 m²
Casa de huéspedes de ubicación excepcional, en la primera fila al mar y la playa, en un tran…
$1,14M
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Hotel 325 m² en Grad Sibenik, Croacia
Hotel 325 m²
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
Impresionante propiedad turística en un primer lugar – ¡Perfecto para los alquileres turísti…
$657,599
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TekceTekce
Hotel 470 m² en Grad Sibenik, Croacia
Hotel 470 m²
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 470 m²
Propiedad turística absolutamente única en la primera línea al mar junto a la playa en la zo…
$2,06M
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Hotel 1 200 m² en Grad Sibenik, Croacia
Hotel 1 200 m²
Grad Sibenik, Croacia
Área 1 200 m²
Interesante objeto de inversión en la primera línea del mar en Zablache cerca de Sibenik!¡Ex…
Precio en demanda
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Hotel en Grad Sibenik, Croacia
Hotel
Grad Sibenik, Croacia
Dos hoteles boutique outstading en el corazón de la costa adriática en venta!Gran oportunida…
$10,96M
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Hotel 510 m² en Grad Sibenik, Croacia
Hotel 510 m²
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 510 m²
Hermosamente decoradas 4**** casa independiente con 5 apartamentos y restaurante en la prime…
$1,72M
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