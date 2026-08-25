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Hoteles en venta en Umag, Croacia

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bienes raíces comerciales
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20 propiedades total found
Hotel 646 m² en Umag, Croacia
Hotel 646 m²
Umag, Croacia
Área 646 m²
Desde una perspectiva de activo institucional, esta finca rural única en venta en Lupoglav, …
$1,15M
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Hotel 1 067 m² en Umag, Croacia
Hotel 1 067 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 067 m²
Boutique-hotel de 4**** estrellas en la zona de Umag a sólo 850 metros de las playas.Distanc…
$3,88M
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Hotel 758 m² en Umag, Croacia
Hotel 758 m²
Umag, Croacia
Nº de cuartos de baño 15
Área 758 m²
En la pintoresca región de Buje, Istria, una oportunidad única espera: un hotel familiar, un…
Precio en demanda
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Hotel 820 m² en Umag, Croacia
Hotel 820 m²
Umag, Croacia
Nº de cuartos de baño 9
Área 820 m²
Resort, hotel, restaurante, apartamentos, campo, complejo terrestre de T1, T2, T3 propósito,…
$2,52M
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Hotel 468 m² en Umag, Croacia
Hotel 468 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 468 m²
Casa de huéspedes en Umag zona 1,5 km del mar!El área total es de 468 metros cuadrados. Parc…
$1,02M
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Hotel 240 m² en Umag, Croacia
Hotel 240 m²
Umag, Croacia
Nº de cuartos de baño 6
Área 240 m²
Propiedad única en Umag, a solo 30 metros del mar.La superficie total es de 240 metros cuadr…
$1,60M
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TekceTekce
Hotel 240 m² en Umag, Croacia
Hotel 240 m²
Umag, Croacia
Área 240 m²
Fascinante villa tradicional en Buje zona cca. 4 km del centro de Buje y 10 km. del mar con …
$1,38M
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Hotel 200 m² en Umag, Croacia
Hotel 200 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Casa ventajosa en el centro de Umag segunda fila al mar, a sólo 100 metros del agua!Esta cas…
$634 576
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Hotel 670 m² en Umag, Croacia
Hotel 670 m²
Umag, Croacia
Nº de cuartos de baño 15
Área 670 m²
Hotel en Umag zona con vistas al mar!El área total es de 670 metros cuadrados.El hotel está …
$2,06M
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Hotel 550 m² en Umag, Croacia
Hotel 550 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Apartamento de 6 apartamentos con piscina en zona Umag a solo 2 km del mar.El área total es …
$853 241
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Hotel 390 m² en Umag, Croacia
Hotel 390 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 390 m²
OPPORTUNIDAD DE INVERSIONES EXCEPTIONAL SOLO 130 METRES DE LA SEA EN ISTRIASituado en una de…
$1,83M
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Hotel 800 m² en Umag, Croacia
Hotel 800 m²
Umag, Croacia
Área 800 m²
Pansión con restaurante por las puertas de Kempinski 5*** resort in Savudrija!Total de edifi…
$2,06M
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Hotel 262 m² en Umag, Croacia
Hotel 262 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 262 m²
Apart-house en Umag area cca. 3 km del mar!El área total es de 262 metros cuadrados. Parcela…
$838 704
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Hotel en Umag, Croacia
Hotel
Umag, Croacia
Proyecto de POLO-resort de la zona más pintoresca de Istria - MOTOVUN!Situado en una colina …
$4,62M
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Hotel 277 m² en Umag, Croacia
Hotel 277 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 277 m²
Apartamento de 4 apartamentos de alquiler en venta en Umag, a 2 km del mar solamente!El área…
$630 694
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Hotel 280 m² en Umag, Croacia
Hotel 280 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Casa de 4 apartamentos en Materada zona, Umag, cca. 5 km del mar.El espacio total es de 280 …
$853 241
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Hotel 380 m² en Umag, Croacia
Hotel 380 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Apart-hotel con piscina a solo 300 metros de la playa en Umag.El área total es de 380 metros…
$1,71M
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Hotel 200 m² en Umag, Croacia
Hotel 200 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
ISTRA, UMAG - Casa de piedra reformada con 4 unidades, ¡sólo 200 metros del mar!Situado en e…
$747 489
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Hotel 280 m² en Umag, Croacia
Hotel 280 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Casa de apartamentos con 4 unidades residenciales independientes en venta en Umag, situada e…
$875 964
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Hotel 500 m² en Umag, Croacia
Hotel 500 m²
Umag, Croacia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 17
Área 500 m²
Umag Istria Hotel de 3 estrellas en venta: Nuevo Retiro familiar de 500 metros cuadrados con…
$2,20M
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