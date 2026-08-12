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Hoteles en venta en Grad Zadar, Croacia

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Zadar
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19 propiedades total found
Hotel 2 200 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 35
Nº de cuartos de baño 35
Área 2 200 m²
Un hotel familiar súper atractivo en la primera línea al mar cerca de la pequeña ciudad de P…
$4,00M
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Hotel 365 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 365 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 365 m²
Este amplio apart-house está situado en el famoso destino turístico de élite Diklo, Zadar, a…
$1,94M
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Hotel en Grad Zadar, Croacia
Hotel
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 69
Nº de cuartos de baño 69
En venta es un encantador campamento mediterráneo situado en un pintoresco pueblo cerca de Z…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel 375 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 375 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Área 375 m²
Propiedad turística única en la zona de Zadara - hotel con restaurante!Esta propiedad totalm…
$1,81M
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Hotel 600 m² en Kozino, Croacia
Hotel 600 m²
Kozino, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 600 m²
Una hermosa casa de 5 apartamentos de lujo se encuentra a sólo 150 m del mar cristalino y la…
$3,20M
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Hotel 651 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 651 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 651 m²
Ubicado en un lugar excepcional, a un paseo de piedra de la idílica playa, entre las prestig…
$2,29M
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Hotel 400 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 400 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Esta hermosa villa de apartamentos en venta se encuentra en la primera fila al mar, a sólo 1…
$3,54M
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Hotel 566 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 566 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 14
Área 566 m²
Apart-house con hermosas vistas y piscina al aire libre en la zona de Diklo Beach cerca de Z…
Precio en demanda
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Hotel 1 880 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 880 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 880 m²
Aparthotel frente a la playa no muy lejos de Novalja y a pocos minutos de las playas más her…
$6,06M
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Hotel 258 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 258 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Apartamento casa con un amplio jardín en la zona de Zadar, a solo 80 metros del mar.La super…
$615,684
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Hotel 343 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 343 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
En las inmediaciones de Zadar, a una distancia de 600 metros del mar, nos complace ofrecer u…
$1,49M
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Hotel 350 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 350 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una lujosa villa de 3 apartamentos en una ubicación privilegiada en la isla de Vir (Zadar) e…
$1,04M
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Hotel 1 648 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 648 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 25
Área 1 648 m²
Único nuevo resort a solo 50 metros del mar, con 6 villas y 6 apartamentos en una ubicación …
$5,72M
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Hotel 580 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 580 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 580 m²
Un hermoso apart-hotel en una ubicación excepcional, primera fila al mar en una zona tranqui…
$2,12M
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Hotel 550 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 550 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 550 m²
En una ubicación excepcional, en primera fila junto al mar, en el lugar tranquilo y atractiv…
$3,03M
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Hotel 1 299 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 299 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 13
Área 1 299 m²
Un lujoso hotel 4**** en una ubicación privilegiada en Zadar, a solo 800 metros de playas ma…
$11,44M
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Hotel 182 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 182 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 182 m²
Distressed! Precio antiguo era 1 300 000 eur, nuevo precio es 997 000 eur!Apart-hotel con 6 …
$1,17M
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Hotel 1 200 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 200 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 200 m²
Un maravilloso hotel en uno de los distritos más populares de Zadar - Borik área!Hermosa vis…
$3,46M
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Hotel 415 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 415 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
En venta es una hermosa casa de dos pisos con una superficie total de 415 m2, situada en la …
$1,48M
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